Житель Кубани протаранил машину и сбил водителя

В Северском районе Краснодарского края пьяный водитель Audi Q7 умышленно протаранил машину Great Wall, а затем и сбил ее владельца. Об этом сообщил СК России по Краснодарскому краю.

Зимой этого года в поселке Ильском пьяный злоумышленник выехал на встречную полосу. Он не захотел уступать дорогу автомобилю Great Wall, за рулем которого сидел

58-летний

мужчина.

Нарушитель протаранил иномарку, а затем наехал на водителя, который вышел из авто, и прижал его к припаркованном машинам. После этого преступник сбежал.

Пострадавший получил сотрясение мозга и переломы ребер. Сейчас автохам находится на скамье подсудимых.

43‐летнего сочинского водителя, который сбил мальчика и скрылся, на год лишили водительских прав. Ребенок попал в больницу с сотрясением мозга.