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Житель Кубани протаранил машину и сбил водителя
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Житель Кубани протаранил машину и сбил водителя 

360tv.ru 23 минуты назад
Фото: Кубанские Новости
В Северском районе Краснодарского края пьяный водитель Audi Q7 умышленно протаранил машину Great Wall, а затем и сбил ее владельца. Об этом сообщил СК России по Краснодарскому краю.
Зимой этого года в поселке Ильском пьяный злоумышленник выехал на встречную полосу. Он не захотел уступать дорогу автомобилю Great Wall, за рулем которого сидел
58-летний
мужчина.
Нарушитель протаранил иномарку, а затем наехал на водителя, который вышел из авто, и прижал его к припаркованном машинам. После этого преступник сбежал.
Пострадавший получил сотрясение мозга и переломы ребер. Сейчас автохам находится на скамье подсудимых.
43‐летнего сочинского водителя, который сбил мальчика и скрылся, на год лишили водительских прав. Ребенок попал в больницу с сотрясением мозга.
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