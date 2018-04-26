Туман в Саратовской области: Обгон почти невозможен

Неблагоприятные погодные условия в регионе создают препятствия для транспорта.

Сильный туман стал причиной задержки трех рейсов «Саратовских авиалиний», которые не рискнули отправлять пассажиров и экипаж в полет.

Водители автомобилей отмечают, что плотный утренний туман сделал многие трассы опасными для передвижения. Так, например, Вольская трасса была вся будто в мареве. В Хвалынске также отмечена низкая видимость на автобане. Автомобилисты отмечают, что в таких экстремальных условиях обгон почти невозможен.

Фото: На дорогах г. Балаково (#CAR64) VK