Туман в Саратовской области: Обгон почти невозможен 

Неблагоприятные погодные условия в регионе создают препятствия для транспорта.
Сильный туман стал причиной задержки трех рейсов «Саратовских авиалиний», которые не рискнули отправлять пассажиров и экипаж в полет.
Водители автомобилей отмечают, что плотный утренний туман сделал многие трассы опасными для передвижения. Так, например, Вольская трасса была вся будто в мареве. В Хвалынске также отмечена низкая видимость на автобане. Автомобилисты отмечают, что в таких экстремальных условиях обгон почти невозможен.
Фото: На дорогах г. Балаково (#CAR64) VK