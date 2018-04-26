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Туман в Саратовской области: Обгон почти невозможен
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Туман в Саратовской области: Обгон почти невозможен 

Новости Саратова 1 час назад
Фото: Новости Саратова
Неблагоприятные погодные условия в регионе создают препятствия для транспорта.
Сильный туман стал причиной задержки трех рейсов «Саратовских авиалиний», которые не рискнули отправлять пассажиров и экипаж в полет.
Водители автомобилей отмечают, что плотный утренний туман сделал многие трассы опасными для передвижения. Так, например, Вольская трасса была вся будто в мареве. В Хвалынске также отмечена низкая видимость на автобане. Автомобилисты отмечают, что в таких экстремальных условиях обгон почти невозможен.
Фото: На дорогах г. Балаково (#CAR64) VK
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