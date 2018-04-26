Троллейбус с пассажирами протаранил внедорожник на улице Кирова

Днём 26 апреля на пересечении улиц Кирова и Никитина в Октябрьском районе Новосибирска столкнулись автомобиль Subaru Forester и троллейбус № 5.

ДТП случилось около 12:00 недалеко от остановки «Никитина».

«Водитель автомобиля Subaru при перестроении совершил ДТП с троллейбусом. Пассажиров после столкновения высадили. Авария случилась прямо на перекрёстке», — сообщили в службе аварийных комиссаров «Альянс».

По информации аваркомов, в столкновении никто не пострадал.