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Троллейбус с пассажирами протаранил внедорожник на улице Кирова
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Троллейбус с пассажирами протаранил внедорожник на улице Кирова 

ngs.ru 1 час назад
Фото: ngs.ru
Днём 26 апреля на пересечении улиц Кирова и Никитина в Октябрьском районе Новосибирска столкнулись автомобиль Subaru Forester и троллейбус № 5.
ДТП случилось около 12:00 недалеко от остановки «Никитина».
«Водитель автомобиля Subaru при перестроении совершил ДТП с троллейбусом. Пассажиров после столкновения высадили. Авария случилась прямо на перекрёстке», — сообщили в службе аварийных комиссаров «Альянс».
По информации аваркомов, в столкновении никто не пострадал.
В марте на улице Дуси Ковальчук столкнулись Mazda, автобус № 14 и троллейбус № 24. Из-за заблокированных дверей водитель автобуса не смог попасть в салон.
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