На Казанском шоссе столб повис над дорогой (ФОТО)

На Казанском шоссе в Нижнем Новгороде автомобиль «Волга» протаранил фонарный столб. В результате световая опора повисла прямо над дорогой. Фотографии с места происшествия очевидцы выложили в социальную сеть.

По словам свидетелей аварии, инцидент произошел в четверг, 26 апреля, около пяти часов утра возле остановки «Академическая». Водитель и его пассажиры остались живы.

Пользователей соцсети особенно удивил тот факт, что поврежденного автомобиля на снимках не видно, а вот столб продолжает создавать угрозу безопасности дорожного движения.

«То есть «Волгу» уже убрали, а столб еще вист?» — написал Влад Тимин.

«„Волга“ не пострадала и благополучно уехала своим ходом. Мешают столбы — купи «Волгу»», — пошутил Дмитрий Донской

В настоящее время все обстоятельства произошедшего уточняются в ГИБДД

Напомним, автобус с пассажирами врезался в фонарный столб в Автозаводском районе.

Фото: vk.com