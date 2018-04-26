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На Казанском шоссе столб повис над дорогой (ФОТО)
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На Казанском шоссе столб повис над дорогой (ФОТО) 

В городе N 1 час назад
Фото: В городе N
На Казанском шоссе в Нижнем Новгороде автомобиль «Волга» протаранил фонарный столб. В результате световая опора повисла прямо над дорогой. Фотографии с места происшествия очевидцы выложили в социальную сеть.
По словам свидетелей аварии, инцидент произошел в четверг, 26 апреля, около пяти часов утра возле остановки «Академическая». Водитель и его пассажиры остались живы.
Пользователей соцсети особенно удивил тот факт, что поврежденного автомобиля на снимках не видно, а вот столб продолжает создавать угрозу безопасности дорожного движения.
«То есть «Волгу» уже убрали, а столб еще вист?» — написал Влад Тимин.
«„Волга“ не пострадала и благополучно уехала своим ходом. Мешают столбы — купи «Волгу»», — пошутил Дмитрий Донской.
В настоящее время все обстоятельства произошедшего уточняются в ГИБДД.
Напомним, автобус с пассажирами врезался в фонарный столб в Автозаводском районе.
Фото: vk.com
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