У здания Верховной Рады образовалось озеро

Об этом сообщает паблик «Киев. Оперативный» на своей странице в Facebook.

Причиной пробок в центре Киева стал очередной прорыв трубы.

Инцидент произошел около 09:00 утра. На участке, где из-за прорыва трубы образовалось озеро, сразу же возникла пробка. В частности, на данный момент пробка в сторону Европейской площади начинается еще от станции метро «Арсенальная». В обратную сторону автомобили стоят от Национального художественного музея Украины и до пересечения улиц Грушевского и Шелковичной.

24 апреля из-за прорыва магистральной трубы в Соломенском районе столицы забил пятиметровый гейзер. В результате вода затопила гаражи, а раздробленным асфальтом были повреждены автомобили. В Соломенском районе такие аварии происходят ежегодно.