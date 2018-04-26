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У здания Верховной Рады образовалось озеро
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У здания Верховной Рады образовалось озеро 

Украина.ру 1 час назад
Фото: Украина.ру
Об этом сообщает паблик «Киев. Оперативный» на своей странице в Facebook.
Причиной пробок в центре Киева стал очередной прорыв трубы.
Инцидент произошел около 09:00 утра. На участке, где из-за прорыва трубы образовалось озеро, сразу же возникла пробка. В частности, на данный момент пробка в сторону Европейской площади начинается еще от станции метро «Арсенальная». В обратную сторону автомобили стоят от Национального художественного музея Украины и до пересечения улиц Грушевского и Шелковичной.
24 апреля из-за прорыва магистральной трубы в Соломенском районе столицы забил пятиметровый гейзер. В результате вода затопила гаражи, а раздробленным асфальтом были повреждены автомобили. В Соломенском районе такие аварии происходят ежегодно.
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