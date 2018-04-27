Автозак с 8 задержанными попал в аварию в Краснодаре

Специализированный автомобиль ГАЗ-3302, перевозивший восемь подозреваемых в совершении различных преступлений, 27 апреля в 14.30 на Адыгейской набережной столкнулся с идущим впереди в попутном направлении Volkswagen . Никто из людей не пострадал, автомобили получили механические повреждения. Группа охраны и конвоирования оперативно пересадила задержанных в другой спецтранспорт. По предварительным данным, виновником ДТП стал водитель-полицейский — он нарушил дистанцию между автомобилями. По факту ДТП проводится проверка, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.