Автозак с восемью преступниками столкнулся с иномаркой в Краснодаре

ДТП с участием автозака и иномарки случилось на Адыгейской набережной. Предположительно, причиной аварии стало несоблюдение дистанции водителем специализированного автомобиля. Об этом сообщил сайт телеканала «Россия Кубань».

Как рассказали в пресс-службе

ГАЗ-3302, перевозивший восемь задержанных, врезался в идущим впереди в попутном направлении автомобилем Volkswagen . Пострадавших нет, автомобили получили механические повреждения. Группы охраны и конвоирования быстро пересадили преступников в другой автозак.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

26 апреля в Староминском районе Краснодарского края молодой человек врезался в опору газопровода. Виновника аварии доставили в больницу. Медики назначили ему амбулаторное лечение.