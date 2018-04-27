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Автозак с восемью преступниками столкнулся с иномаркой в Краснодаре
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Автозак с восемью преступниками столкнулся с иномаркой в Краснодаре 

360tv.ru 20 минут назад
Фото: Кубанские Новости
ДТП с участием автозака и иномарки случилось на Адыгейской набережной. Предположительно, причиной аварии стало несоблюдение дистанции водителем специализированного автомобиля. Об этом сообщил сайт телеканала «Россия Кубань».
Как рассказали в  пресс-службе
ГУ МВД России по Краснодарскому краю,
ГАЗ-3302, перевозивший восемь задержанных, врезался в идущим впереди в попутном направлении автомобилем Volkswagen. Пострадавших нет, автомобили получили механические повреждения. Группы охраны и конвоирования быстро пересадили преступников в другой автозак.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
26 апреля в Староминском районе Краснодарского края молодой человек врезался в опору газопровода. Виновника аварии доставили в больницу. Медики назначили ему амбулаторное лечение.
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