Под Краснодаром водитель «Audi» из-за дорожного конфликта наехал на оппонента

Краснодар. 26 апр. — Новая Кубань. 46-летний житель Северского района сел за руль своего автомобиля « Audi Q7» в состоянии алкогольного опьянения. Проезжая по лице Первомайской, мужчина выехал на полосу встречного движения и, не желая пропускать едущий навстречу автомобиль «Great Wall», протаранил машину.

Водитель второй иномарки вышел из салона для выяснения ситуации, в этот момент водитель «Audi» намеренно на него наехал, прижав к рядом припаркованному автомобилю. После этого злоумышленник скрылся с места происшествия. В последствии у 58-летнего пострадавшего были диагностированы множественные телесные повреждения, в том числе переломы ребер и сотрясение головного мозга.

В отношении 46-летнего мужчины было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью из хулиганских побуждений с применением предметов, используемых в качестве оружия».

— Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, — сообщили в пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю.