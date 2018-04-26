Более 3000 пьяных водителей задержано в Нижнем Новгороде в прошлом году

3273 водителя, управляющих транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, были задержаны в Нижнем Новгороде в 2017 году. Об этом доложил начальник Управления МВД России по городу, полковник полиции Владислав Пронин на заседании думы 25 апреля.

Всего, по его словам, в минувшем году было пресечено более 130 тысяч нарушений правил дорожного движения, в том числе 6642 факта, за которые предусмотрено лишение водительских прав или административный арест. Сумма взысканных штрафов составила около 153 млн рублей.

«Ситуация на магистралях города остается сложной, отмечен рост количества ДТП с ранеными и погибшими. Особое беспокойство вызывает увеличение числа детей, пострадавших в авариях. В минувшем году подразделения ГИБДД провели более 2000 лекций и занятий в школах, направленных на профилактику детского травматизма. Но без поддержки заинтересованных ведомств этого недостаточно», — сказал Пронин.

По его словам, также отмечен рост количества ДТП по вине водителей автобусов и маршрутных такси.

«По каждому происшествию проведены проверки, к административной ответственности привлечено более 2000 водителей общественного транспорта и 417 должностных лиц, отвечающих за их выпуск на линию», — отметил Пронин.

Еще одной проблемой, по его словам, стало то, что некоторые перевозчики используют на своих маршрутах автобусы. Число которых значительно превышает выделенные квоты. Это приводит к «гонкам» за пассажирами с печальными последствиями.

«Я считаю необходимым пересмотреть транспортную схему маршрутов с исключением из нее недобросовестных предпринимателей и создать единую базу данных водителей с плохой репутацией», — добавил Владислав Пронин.

Напомним, каждое третье преступление в Нижнем Новгороде совершается под воздействием алкоголя.