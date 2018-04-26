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Нетрезвый автоинспектор в Тюмени устроил ДТП с четырьмя машинами
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Нетрезвый автоинспектор в Тюмени устроил ДТП с четырьмя машинами 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
ДТП с участием гаишника произошло поздним вечером 25 апреля на перекрестке улиц 50 лет Октября и Воровского в Тюмени. Не справившись с управлением, старший лейтенант госавтоинспекции въехал в автомобиль, остановившийся перед ним у светофора. Двигаясь по инерции, он задел стоящую впереди машину, а та — еще одну.
В отделе информации УМВД по Тюменской области подтвердили эту информацию и сообщили, что инспектор ехал на личном автомобиле в неслужебное время. В его крови обнаружили следы алкоголя. Водители пострадавших автомобилей были трезвы.
«Сейчас проводится служебная проверка. Сотрудник в ближайшее время будет уволен из органов, — сообщила начальник отдела информации Светлана Новик. — Кроме этого, в нашей системе действует порядок, по которому к дисциплинарной ответственности будут привлечены и его руководители».
Станет ли это происшествие поводом для дополнительных проверок и профилактических мероприятий? Подобных случаев за последние годы в органах действительно не было, соглашается Светлана Новик, но замечает, что в ведомстве в любом случае регулярно проводят профилактику, в том числе индивидуальную работу с сотрудниками.
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