Нетрезвый автоинспектор в Тюмени устроил ДТП с четырьмя машинами

ДТП с участием гаишника произошло поздним вечером 25 апреля на перекрестке улиц 50 лет Октября и Воровского в Тюмени. Не справившись с управлением, старший лейтенант госавтоинспекции въехал в автомобиль, остановившийся перед ним у светофора. Двигаясь по инерции, он задел стоящую впереди машину, а та — еще одну.

В отделе информации УМВД по Тюменской области подтвердили эту информацию и сообщили, что инспектор ехал на личном автомобиле в неслужебное время. В его крови обнаружили следы алкоголя. Водители пострадавших автомобилей были трезвы.

«Сейчас проводится служебная проверка. Сотрудник в ближайшее время будет уволен из органов, — сообщила начальник отдела информации Светлана Новик . — Кроме этого, в нашей системе действует порядок, по которому к дисциплинарной ответственности будут привлечены и его руководители».

Станет ли это происшествие поводом для дополнительных проверок и профилактических мероприятий? Подобных случаев за последние годы в органах действительно не было, соглашается Светлана Новик, но замечает, что в ведомстве в любом случае регулярно проводят профилактику, в том числе индивидуальную работу с сотрудниками.