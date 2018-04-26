Гонщик на «четырнадцатой» спровоцировал массовое ДТП в Башкирии

Как рассказали очевидцы, на дороге столкнулись сразу пять автаомобилей.

Накануне, 25 апреля, на улице Дружбы в Стерлитамаке произошло крупное ДТП.

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