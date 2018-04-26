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Гонщик на «четырнадцатой» спровоцировал массовое ДТП в Башкирии
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Гонщик на «четырнадцатой» спровоцировал массовое ДТП в Башкирии 

ufa1.ru 1 час назад
Фото: ufa1.ru
Накануне, 25 апреля, на улице Дружбы в Стерлитамаке произошло крупное ДТП.
Как рассказали очевидцы, на дороге столкнулись сразу пять автаомобилей.
— Водитель Lada 2114 пошел на обгон, но не успел — влетел в «Ниву». Ударом его отбросило на три стоящие машины, — рассказал очевидец аварии.
Пострадала Kia Spectra, получившая удар в бок, еще одна «четырнадцатая». Как пояснили очевидцы, сила удара была небольшая, никто из водителей или пассажиров не пострадал, но улица Дружбы оказалась перекрыта на несколько часов.
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