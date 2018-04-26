Ещё
В Воронежской области водитель упавшей в пруд машины ответит за гибель девочки и женщин
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Воронежской области водитель упавшей в пруд машины ответит за гибель девочки и женщин 

Вести Воронеж 1 час назад
Фото: Вести Воронеж
Мужчина вёз на рынок двух сестёр и дочку одной из них. Жителя таловского посёлка Еланка будут судить за трагическую гибель трёх односельчанок. По вине автомобилиста в пруд упала его «четырнадцатая», утонули две сестры 23 и 30 лет и 12-летняя дочь старшей из них. Мужчину обвиняют в нарушении правил дорожного движения, которое привело к смерти трёх человек (ч.5 ст. 264 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области в четверг, 26 апреля. По версии следствия, 32-летний сельчанин утром 18 ноября 2017 года вёз семью знакомых на своей «четырнадцатой». Авария случилась автодороге «Дон-Бобров-Таловая-Новохоперск», когда автомобилист ехал в направлении Таловой. Он двигался со скоростью 90 км/час. Нв скользкой дороге мужчина не справился с управлением, в заносе выехал на полосу, предназначенную для встречного движения. Оказавшись за пределами проезжей части машина опрокинулась в кювет, а потом в пруд Центральный. Женщинам и девочке спастись не удалось, выплыл только водитель «четырнадцатой». На следствии мужчина полностью признал вину в смерти трёх человек и раскаялся. По словам автомобилиста, когда машину стало заносить при подъезде к повороту. Он хотел выровнять авто, прибавил газ. Сначала машина стало ехать прямо, а потом её стало болтать на дороге ещё больше. В итоге машина упала на правый бок. Водитель потерял сознание и очнулся, когда «четырнадцатая» была в воде. — Вода заполняла салон автомобиля. Я услышал крик девочки, женщины пытались выбраться из салона, но ни одна из дверей не открывалась. Водительская дверь также не открывалась. Я попытался открыть заднюю правую дверь, не получилось. В это время вода уже заполнила салон автомобиля. Я стал захлебываться, бил ногами в переднюю правую дверь. Потом снова потерял сознание. Пришёл в себя, когда меня вытаскивал на берег незнакомый мужчина, — рассказал на следствии водитель. Сейчас дело о ДТП дошло до суда. В наказание за ошибку на дороге, которая унесли три жизни, водитель грозит до 5 лет колонии-поселения.
Оксана Грибкова
Фото с места происшествия
Вести Воронеж: последние новости
В Воронеже ограничение движения на окружной снимут не раньше середины июля В Воронеже под иномаркой провалился асфальт Замглавы воронежского Гостехнадзора отказался от теста на трезвость после ДТП
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Бензин будет дорожать каждую неделю1
Казахстан закрыл границу с Россией81
Ford откажется от «легковушек»
Mazda CX-3: спортсмен в кроссоверной шкуре
Bosch развенчала миф о «смерти дизеля»
Видео
00:48
КамАЗ в Москве раздавил две легковушки
ДТП
00:48
В Монако представили российский спорткар
Автоновости
01:49
УАЗик протестировали на бездорожье в США
Тест-драйвы
02:00
На глазах у G7: грузовик переехал пешеходов
ДТП Статьи
00:57
Непредсказуемая «Нива» поставила водителя в тупик
ДТП
00:45
На трассу в Таиланде упала неизвестная конструкция
ДТП
01:40
Выезд Jeep на дорогу обернулся дракой
ДТП
01:15
Новый Арбат ушел под землю
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:17
Россиянин выбросил кота из окна на соседский Infiniti
Автоновости
05:56
Россияне отказываются от ОСАГО
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение