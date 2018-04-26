Под Иркутском в ДТП с двумя грузовиками погиб мотоциклист

26 апреля около 12.00 на 8 километре Качугского тракта произошло смертельное ДТП с участием мотоциклиста. Как сообщает региональная полиция, 27-летний водитель мотоцикла « Сузуки » попытался уйти от столкновения с грузовиком Isudzu, который шел навстречу. Грузовик начал поворот налево, маневр мотоциклисту совершить не удалось — он врезался в него, после удара его отбросило на идущий следом за грузовиком КАМАЗ. Водитель мотоцикла получил множественные травмы и погиб на месте. По факту проводится проверка.