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Под Иркутском в ДТП с двумя грузовиками погиб мотоциклист
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Под Иркутском в ДТП с двумя грузовиками погиб мотоциклист 

АиФ Иркутск 1 час назад
Фото: АиФ Иркутск
26 апреля около 12.00 на 8 километре Качугского тракта произошло смертельное ДТП с участием мотоциклиста.
Как сообщает региональная полиция, 27-летний водитель мотоцикла «Сузуки» попытался уйти от столкновения с грузовиком Isudzu, который шел навстречу. Грузовик начал поворот налево, маневр мотоциклисту совершить не удалось — он врезался в него, после удара его отбросило на идущий следом за грузовиком КАМАЗ.
Водитель мотоцикла получил множественные травмы и погиб на месте. По факту проводится проверка.
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