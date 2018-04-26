Легковой автомобиль повис над откосом у республиканской больницы

ДТП с участием двух автомобилей произошло в Петрозаводске, на Лососинском шоссе. Фото с группы: ДТП Петрозаводска и Карелии

«Сузуки» двигался по Лососинскому шоссе в сторону микрорайона «Древлянка». В это же время «Рено» выезжал на шоссе с прилегающей территории, со стороны Республиканской больницы им. Баранова. В результате две машины столкнулись. От удара («Рено» — передней стороной, «Сузуки» — правым бортом) «Сузуки» отбросило влево на полосу встречного движения, тротуар и металлическое леерное ограждение. После этого автомобиль буквально повис над откосом.

Транспортные средства и леерное ограждение получили механические повреждения. Информации о пострадавших нет.