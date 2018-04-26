Ещё
Легковой автомобиль повис над откосом у республиканской больницы
Далее:
Читайте также:
Ещё

Легковой автомобиль повис над откосом у республиканской больницы 

Карельские вести 54 минуты назад
Фото: Карельские вести
ДТП с участием двух автомобилей произошло в Петрозаводске, на Лососинском шоссе. Фото с группы: ДТП Петрозаводска и Карелии
25 апреля в Петрозаводске на Лососинском шоссе, у дома №17а произошло ДТП с участием легковых автомобилей «Рено» (Renault Sandero) и «Сузуки» (Suzuki SX4). Об этом сообщает группа ДТП Петрозаводска и Карелии.
«Сузуки» двигался по Лососинскому шоссе в сторону микрорайона «Древлянка». В это же время «Рено» выезжал на шоссе с прилегающей территории, со стороны Республиканской больницы им. Баранова. В результате две машины столкнулись. От удара («Рено» — передней стороной, «Сузуки» — правым бортом) «Сузуки» отбросило влево на полосу встречного движения, тротуар и металлическое леерное ограждение. После этого автомобиль буквально повис над откосом.
Транспортные средства и леерное ограждение получили механические повреждения. Информации о пострадавших нет.
По материалам: ptzgovorit.ru
Карельские вести: последние новости
Вердикт КС о признании водителей пьяными породил беглец Журавлев Можно ли «оформить» аварию без ГИБДД и ОСАГО В России объявлен новый отзыв автомобилей Mercedes-Benz
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Бензин будет дорожать каждую неделю1
Казахстан закрыл границу с Россией81
Ford откажется от «легковушек»
Mazda CX-3: спортсмен в кроссоверной шкуре
Bosch развенчала миф о «смерти дизеля»
Видео
00:48
КамАЗ в Москве раздавил две легковушки
ДТП
00:48
В Монако представили российский спорткар
Автоновости
01:49
УАЗик протестировали на бездорожье в США
Тест-драйвы
02:00
На глазах у G7: грузовик переехал пешеходов
ДТП Статьи
00:57
Непредсказуемая «Нива» поставила водителя в тупик
ДТП
00:45
На трассу в Таиланде упала неизвестная конструкция
ДТП
01:40
Выезд Jeep на дорогу обернулся дракой
ДТП
01:15
Новый Арбат ушел под землю
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:17
Россиянин выбросил кота из окна на соседский Infiniti
Автоновости
05:56
Россияне отказываются от ОСАГО
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение