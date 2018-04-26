Три человека погибли в лобовом столкновении машин под Апатитами

Поторопившийся с обгоном водитель Volkswagen устроил смертельную аварию под Апатитами, в которой погибли три человека, в том числе и сам виновник ДТП, сообщила пресс-служба управления ГИБДД по Мурманской области. Последствия лобового столкновения сняли на видео.

Трагический инцидент произошел около 10:20 в четверг, 26 апреля, на 1214-м километре трассы «Кола», когда владелец черного минивэна пошел на обгон и выехал на встречную полосу, где на скорости протаранил Opel Mokka . От удара белый кроссовер отбросило в кювет, Volkswagen с разбитым передом остановился на обочине.

В результате аварии оба водителя и пассажир минивэна скончались на месте, в больницу с многочисленными травмами попали еще два человека из салона Volkswagen.