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В Кирове росгвардейцы задержали двух мужчин, которые сливали бензин
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В Кирове росгвардейцы задержали двух мужчин, которые сливали бензин 

Vyatka-grad.ru 1 час назад
Фото: Vyatka-grad.ru
24 апреля около 4-х часов утра наряд вневедомственной охраны Росгвардии, находясь на маршруте патрулирования, на улице Ульяновской областного центра обратил внимание на двух граждан, которые сливали бензин из бака припаркованного у обочины автомобиля.
Злоумышленники подготовили 20-литровую канистру. Увидев подъезжающую патрульную машину, мужчины попытались скрыться на своем автомобиле, но росгвардейцы заблокировали их транспортное средство.
В дальнейшем выяснилось, что оба задержанных кировчанина ранее судимы и находятся в розыске за кражу. Правонарушители переданы сотрудникам полиции.
Фото — avtomotospec.ru
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