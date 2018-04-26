В Кирове росгвардейцы задержали двух мужчин, которые сливали бензин

24 апреля около 4-х часов утра наряд вневедомственной охраны Росгвардии, находясь на маршруте патрулирования, на улице Ульяновской областного центра обратил внимание на двух граждан, которые сливали бензин из бака припаркованного у обочины автомобиля.

Злоумышленники подготовили 20-литровую канистру. Увидев подъезжающую патрульную машину, мужчины попытались скрыться на своем автомобиле, но росгвардейцы заблокировали их транспортное средство.

В дальнейшем выяснилось, что оба задержанных кировчанина ранее судимы и находятся в розыске за кражу. Правонарушители переданы сотрудникам полиции.

Фото — avtomotospec.ru