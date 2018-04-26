Пьяный водитель Audi Q7 пытался задавить человека в Северском районе

Пострадавший получил переломы ребер и сотрясение мозга

Пьяный водитель Audi Q7 пытался задавить человека в Северском районе.

По версии следствия, 15 февраля 2018 года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения и управляя своим автомобилем марки Audi Q7, выехал на встречную полосу движения по улице Первомайской в поселке Ильском. Не желая уступать проезд автомобилю марки «Great Wall», за рулем которой сидел 58-летний местный житель, 46-летний фигурант протаранил транспортное средство, желая освободить себе проезд. После того, как водитель автомобиля вышел, чтобы выяснить обстоятельства, водитель Audi Q7целенаправленно на него наехал, прижав к рядом припаркованному автомобилю, после чего уехал. В результате наезда мужчина получил переломы ребер и сотрясение головного мозга, которые квалифицируются как причинившие средней тяжести вред здоровью.