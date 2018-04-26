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Выпивший гаишник на Mercedes протаранил три иномарки
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Выпивший гаишник на Mercedes протаранил три иномарки 

360tv.ru 58 минут назад
В Тюмени старший лейтенант ГИБДД в состоянии алкогольного опьянения сел за руль своего автомобиля Mercedes E350 и устроил массовое ДТП. В результате аварии повреждения получили четыре машины. Об этом сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на пресс‐службу УМВД по Тюменской области.
По данным издания, инспектор ДПС первого взвода первого батальона Лебедев на светофоре столкнулся с автомобилем Volkswagen Passat, который по инерции врезался в Toyota Camry и Honda Civic, которые стояли впереди.
Водители трех иномарок в момент аварии были трезвыми, в крови инспектора содержалось 0,87 промилле алкоголя. В настоящее время проводится служебная проверка. Гаишника уволят из ОВД по отрицательным мотивам. Также он будет привлечен к ответственности.
Сотрудник ДПС, находясь на службе, остановил пьяного автомобилиста. Возбуждать административное дело против злоумышленника он не стал, а потребовал с нарушителя взятку.
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