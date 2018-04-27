Узнавшие о своих долгах череповчане оплатили более 100 тысяч рублей

79 неплательщиков выявили судебные приставы Череповца. В городе металлургов прошел очередной совместный с ГИБДД рейд.

За несколько часов дежурства исполнители судебных решений арестовали 11 автомобилей на общую сумму более чем в два миллиона рублей. Владельцы машин накопили долги по налогам, штрафам и коммунальным платежам. Так, хозяин джипа « Субару » «забыл» оплатить налогов на сумму более чем в 20 тысяч рублей. Во время встречи с судебными приставами мужчина погасить долг не смог, но после ареста иномарки быстро нашел средства и вернулся, чтобы погасить задолженность.

По окончании рейда судебные приставы отправились на череповецкий вокзал, где провели акцию «Узнай о своих долгах». Все желающие проверили себя в «Банке данных исполнительных производств», узнали о наличии и размере долга. Самые ответственные оплатили задолженности на общую сумму в 100 тысяч рублей.