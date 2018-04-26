Ещё
Думали, что мальчик, а оказалась женщина: сбитый пешеход сбежал с места ДТП
Далее:
Читайте также:
Ещё

Думали, что мальчик, а оказалась женщина: сбитый пешеход сбежал с места ДТП 

76.ru 56 минут назад
Фото: 76.ru
В Рыбинске на регулируемом пешеходном переходе сбили человека. ДТП произошло 25 апреля на перекрёстке улиц Плеханова и Кирова. Пешеход начал переходить дорогу на мигающий зелёный. Когда он дошёл до середины дороги, загорелся красный и машины начали движение. Пешеход почти дошёл до тротуара, как его сбил автомобиль. Надо отметить, что вместо того, чтобы побыстрее перейти дорогу, он шёл очень медленно, как будто не обратив внимание на то, что загорелся красный. В последний момент он увидел, что на него несётся машина, но не отпрыгнул на тротуар. Странно и то, что водитель не заметил идущего по дороге человека. Видео ДТП выложили в соцсети. Посмотрев запись, пользователи интернета подумали, что это ребёнок. Однако, как нам рассказали в пресс-службе управления ГИБДД Рыбинска, это была женщина.
— Авария произошла в 12:54. 35-летний водитель «Рено» сбил женщину. Водитель вызвал на место скорую и сотрудников ГИБДД. Женщина покинула место ДТП до приезда медиков и сотрудников полиции. Ведётся расследование, женщину ищут, — рассказали в УГИБДД Рыбинска.
Остаётся только надеется, что с женщиной всё в порядке. Ведь после удара она некоторое время лежала на земле.
76.ru: последние новости
В Рыбинске автобус выехал на встречку и укатился на тротуар: водителю стало плохо за рулём В Ярославле насмерть разбился молодой мотоциклист В Красноперекопском районе автомобиль «Рено» сбил женщину
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Бензин будет дорожать каждую неделю1
Казахстан закрыл границу с Россией81
Ford откажется от «легковушек»
Mazda CX-3: спортсмен в кроссоверной шкуре
Bosch развенчала миф о «смерти дизеля»
Видео
00:48
КамАЗ в Москве раздавил две легковушки
ДТП
00:48
В Монако представили российский спорткар
Автоновости
01:49
УАЗик протестировали на бездорожье в США
Тест-драйвы
02:00
На глазах у G7: грузовик переехал пешеходов
ДТП Статьи
00:57
Непредсказуемая «Нива» поставила водителя в тупик
ДТП
00:45
На трассу в Таиланде упала неизвестная конструкция
ДТП
01:40
Выезд Jeep на дорогу обернулся дракой
ДТП
01:15
Новый Арбат ушел под землю
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:17
Россиянин выбросил кота из окна на соседский Infiniti
Автоновости
05:56
Россияне отказываются от ОСАГО
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение