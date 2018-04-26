15-летний скутерист без прав попал в ДТП под Калининградом

В поселке Взморье Светловского городского округа сегодня, 26 апреля, произошло ДТП с участием несовершеннолетнего скутериста. Об этом калининградским «Вестям» сообщили в региональной Госавтоинспекции

Авария произошла около 10:00. По предварительным данным, 15-летний водитель скутера не уступил дорогу автомобилю « Рено » и врезался в него. В результате происшествия юноша получил травмы и был госпитализирован в больницу.

В ходе проверку выяснилось, что подросток не имел права управлять транспортным средством, кроме того в момент ДТП находился за рулем без шлема.

За управление транспортным средством водителем, не имеющим права на управление транспортными средствами, предусмотрен административный штраф в размере от 5 тысяч до 15 тысяч рублей (ч.1 ст.12.7 КоАП РФ). За вред, причинный несовершеннолетним, отвечают его родители или законные представители. Кроме того, они могут быть привлечены к административной ответственности по ч.1 ст. 5.35 КоАП РФ за неисполнение ими обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних.