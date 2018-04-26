В Апшеронском районе в ДТП погибли 19-летний водитель и 17-летний пассажир

Сообщение о ДТП поступило в полицию 25 апреля в 22:30. Авария произошла на 51-м километре трассы Майкоп — Туапсе на хуторе Спасов.

По предварительным данным, 19-летний водитель автомобиля ВАЗ-21061 не справился с управлением и врезался в припаркованный на обочине фургон «Газель», сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В результате аварии от полученных травм на месте погиб 17-летний пассажир легкового автомобиля. Водитель легковушки умер в больнице Апшеронска. Еще двоих пассажиров госпитализировали с травмами различной степени тяжести.

По факту ДТП проводится проверка.