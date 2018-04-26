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В Апшеронском районе в ДТП с «Газелью» погибли 19-летний юноша и несовершеннолетний
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В Апшеронском районе в ДТП с «Газелью» погибли 19-летний юноша и несовершеннолетний 

Новая Кубань 50 минут назад
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 26 апр. — Новая Кубань. ДТП случилось в районе 51-го километра автодороги «Майкоп — Туапсе» в хуторе Спасов, сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.
По предварительным данным, 19-летний парень за рулем автомобиля ВАЗ 21061 не справился с управлением и врезался в припаркованную «Газель». В результате столкновения 17-летний пассажир отечественной легковушки погиб на месте происшествия. Водитель ВАЗа скончался в ЦРБ Апшеронского района. Еще два пассажира этой машины были госпитализированы в медицинское учреждение с травмами различной степени тяжести.
В настоящее время по данному факту сотрудники полиции проводят проверку. Устанавливаются причины и обстоятельства случившегося.
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Комментарии  Ещё 2 источника 
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