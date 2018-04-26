Ещё
На Ватутина погасли светофоры: собралась пробка
Далее:
Читайте также:
Ещё

На Ватутина погасли светофоры: собралась пробка 

ngs.ru 44 минуты назад
Фото: ngs.ru
Днём 26 апреля на пересечении улицы Ватутина и улицы Котовского в Ленинском районе Новосибирска отключились светофоры.
Отметка о том, что светофоры на перекрёстке не работают, появилась на Яндекс. Картах около 15:10. В Специализированном монтажно-эксплуатационном учреждении (СМЭУ) корреспонденту НГС подтвердили, что светофор не работает.
«Бригада уже на месте. Причина перебоя устанавливается, ориентировочно через 30 минут работу светофора восстановят», — пояснили корреспонденту НГС в учреждении.
Согласно сервису Яндекс. Пробки, на перекрёстке образовался затор. Скорость движения автомобилей не превышает 3 км/ч. В целом уровень пробок к 15:30 в городе оценивается в 5 баллов.
Один из последних сбоев в работе светофоров был в начале апреля: в утренний час пик пробки собрались из-за сломавшихся светофоров на площади Труда.
ngs.ru: последние новости
Троллейбус с пассажирами протаранил внедорожник на улице Кирова Лучше объехать: власти объявили о ремонте дороги на перекрёстке в центре Новосибирска Сибирячка попала под колёса Toyota на «Родниках»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Бензин будет дорожать каждую неделю1
Казахстан закрыл границу с Россией81
Ford откажется от «легковушек»
Mazda CX-3: спортсмен в кроссоверной шкуре
Bosch развенчала миф о «смерти дизеля»
Видео
00:48
КамАЗ в Москве раздавил две легковушки
ДТП
00:48
В Монако представили российский спорткар
Автоновости
01:49
УАЗик протестировали на бездорожье в США
Тест-драйвы
02:00
На глазах у G7: грузовик переехал пешеходов
ДТП Статьи
00:57
Непредсказуемая «Нива» поставила водителя в тупик
ДТП
00:45
На трассу в Таиланде упала неизвестная конструкция
ДТП
01:40
Выезд Jeep на дорогу обернулся дракой
ДТП
01:15
Новый Арбат ушел под землю
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:17
Россиянин выбросил кота из окна на соседский Infiniti
Автоновости
05:56
Россияне отказываются от ОСАГО
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение