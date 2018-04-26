На Ватутина погасли светофоры: собралась пробка

Днём 26 апреля на пересечении улицы Ватутина и улицы Котовского в Ленинском районе Новосибирска отключились светофоры.

Отметка о том, что светофоры на перекрёстке не работают, появилась на Яндекс. Картах около 15:10. В Специализированном монтажно-эксплуатационном учреждении (СМЭУ) корреспонденту НГС подтвердили, что светофор не работает.

«Бригада уже на месте. Причина перебоя устанавливается, ориентировочно через 30 минут работу светофора восстановят», — пояснили корреспонденту НГС в учреждении.

Согласно сервису Яндекс. Пробки, на перекрёстке образовался затор. Скорость движения автомобилей не превышает 3 км/ч. В целом уровень пробок к 15:30 в городе оценивается в 5 баллов.

Один из последних сбоев в работе светофоров был в начале апреля: в утренний час пик пробки собрались из-за сломавшихся светофоров на площади Труда.