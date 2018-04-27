Неизвестный мужчина застрелил прохожего в Санкт‐Петербурге

Сотрудники полиции устанавливают личность преступника, который по неизвестной причине убил жителя Санкт‐Петербурга. Об этом сообщил сайт «Невские новости».

Прохожего застрелили вечером 26 апреля на Пражской улице в Северной столице. Подозреваемый выстрелил в спину

30-летнему

мужчине из неизвестного оружия. От полученной травмы прохожий скончался на месте. Проводится расследование.

В Ярославской области местный житель во время охоты случайно застрелил друга‐москвича. Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».