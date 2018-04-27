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Неизвестный мужчина застрелил прохожего в Санкт‐Петербурге
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Неизвестный мужчина застрелил прохожего в Санкт‐Петербурге 

360tv.ru 40 минут назад
Сотрудники полиции устанавливают личность преступника, который по неизвестной причине убил жителя Санкт‐Петербурга. Об этом сообщил сайт «Невские новости».
Прохожего застрелили вечером 26 апреля на Пражской улице в Северной столице. Подозреваемый выстрелил в спину
30-летнему
мужчине из неизвестного оружия. От полученной травмы прохожий скончался на месте. Проводится расследование.
В Ярославской области местный житель во время охоты случайно застрелил друга‐москвича. Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».
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