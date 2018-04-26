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Когда и какие улицы: В Махачкале и Каспийске будет ограниченное движение во время проведения ЧЕ 2018
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Когда и какие улицы: В Махачкале и Каспийске будет ограниченное движение во время проведения ЧЕ 2018 

Mirmol.ru 21 час назад
Фото: Mirmol.ru
Когда и какие улицы: В Махачкале и Каспийске будет ограниченное движение во время проведения ЧЕ 2018В связи с предстоящим проведением Чемпионата Европы по вольной борьбе 2018 на улицах Махачкалы и Каспийска будет ограниченное движение транспортных средств, сообщает МВД Дагестана.
Так, с 27 по 28 апреля и с 30 апреля по 6 мая с 8 часов утра до 12 часов ночи ограничен въезд для грузовых автомобилей с массой свыше 12 тонн в городе Каспийске.
На эти же дни и время запрещена стоянка автомобилей на проезжей части и на обочинах на всем протяжении маршрута Махачкала — стадион «Анжи-Арена» — Каспийск. Ограничено также будет движение по проспекту Акулиничева от стадиона «Анжи-Арена» до улицы Халилова города Каспийска.
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