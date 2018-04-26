Лишенный прав мотоциклист въехал в иномарку в Павлове 

Лишенный водительских прав 22-летний мотоциклист устроил ДТП в Павлове. Парень не выдержал безопасную дистанцию и въехал в «Рено», сообщает ГИБДД по Нижегородской области.
ДТП случилось 25 апреля в 10.50 на улице Фрунзе. Виновник аварии ехал на мотоцикле «Хонда» без госномеров. При столкновении с иномаркой нарушитель получил открытый перелом и ссадины. Он самостоятельно обратился к врачам за медицинской помощью.
Больше никто не пострадал.
Напомним, в Сосновском под колеса «Жигулей» попал 17-летний мотоциклист.