Лишенный прав мотоциклист врезался в иномарку в Павлове

ДТП произошло около одиннадцати часов утра 25 апреля на улице Фрунзе. Лишенный водительских прав мужчина 1996 г.р., управляя мотоциклом Хонда (без госномеров, не зарегистрирован), не выдержал безопасную дистанцию и совершил столкновение с автомобилем « Рено ».

В результате происшествия пострадал сам виновник ДТП. Он обратился в больницу с открытым переломом и ссадинами. В госпитализации пострадавший не нуждался.

Ранее сообщалось, что женщина-водитель сбила мотоциклиста в Дзержинске.