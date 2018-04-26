Лишенный прав мотоциклист врезался в иномарку в Павлове 

Мотоциклист врезался в иномарку в Павлове, сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД РФ по Нижегородской области.
ДТП произошло около одиннадцати часов утра 25 апреля на улице Фрунзе. Лишенный водительских прав мужчина 1996 г.р., управляя мотоциклом Хонда (без госномеров, не зарегистрирован), не выдержал безопасную дистанцию и совершил столкновение с автомобилем «Рено».
В результате происшествия пострадал сам виновник ДТП. Он обратился в больницу с открытым переломом и ссадинами. В госпитализации пострадавший не нуждался.
Ранее сообщалось, что женщина-водитель сбила мотоциклиста в Дзержинске.