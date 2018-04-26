Ещё
Лишенный прав мотоциклист врезался в иномарку в Павлове
Далее:
Читайте также:
Ещё

Лишенный прав мотоциклист врезался в иномарку в Павлове 

Newsroom24 41 минуту назад
Фото: Newsroom24
Мотоциклист врезался в иномарку в Павлове, сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД РФ по Нижегородской области.
ДТП произошло около одиннадцати часов утра 25 апреля на улице Фрунзе. Лишенный водительских прав мужчина 1996 г.р., управляя мотоциклом Хонда (без госномеров, не зарегистрирован), не выдержал безопасную дистанцию и совершил столкновение с автомобилем «Рено».
В результате происшествия пострадал сам виновник ДТП. Он обратился в больницу с открытым переломом и ссадинами. В госпитализации пострадавший не нуждался.
Ранее сообщалось, что женщина-водитель сбила мотоциклиста в Дзержинске.
Newsroom24: последние новости
Четыре человека госпитализированы после ДТП на «встречке» в Лысковском районе Mercedes насмерть сбил женщину в Володарском районе Пьяный водитель без прав устроил ДТП в Канавинском районе
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Бензин будет дорожать каждую неделю1
Казахстан закрыл границу с Россией81
Ford откажется от «легковушек»
Mazda CX-3: спортсмен в кроссоверной шкуре
Bosch развенчала миф о «смерти дизеля»
Видео
00:48
КамАЗ в Москве раздавил две легковушки
ДТП
00:48
В Монако представили российский спорткар
Автоновости
01:49
УАЗик протестировали на бездорожье в США
Тест-драйвы
02:00
На глазах у G7: грузовик переехал пешеходов
ДТП Статьи
00:57
Непредсказуемая «Нива» поставила водителя в тупик
ДТП
00:45
На трассу в Таиланде упала неизвестная конструкция
ДТП
01:40
Выезд Jeep на дорогу обернулся дракой
ДТП
01:15
Новый Арбат ушел под землю
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:17
Россиянин выбросил кота из окна на соседский Infiniti
Автоновости
05:56
Россияне отказываются от ОСАГО
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение