В Аше «десятка» врезалась в дерево, пострадали пассажирка и водитель

Вчера, 25 апреля 2018 года в 20:20 часов в городе Аше, по улице Узкоколейная возле дома 9, 27-летний водитель, управляя автомобилем ВАЗ-21101, не справился с управлением, совершил съезд с дороги с последующим наездом на дерево.

«В результате ДТП водитель и 28-летняя пассажирка получили телесные повреждения, рекомендовано амбулаторное лечение. В последствии водитель от прохождения медицинского освидетельствования отказался», — сообщили в управлении ГИБДД по Челябинской области.

Всего на территории Челябинской области по данным ГИБДД за март 2018 года произошло 23 дорожно-транспортных происшествия с наездом на препятствие, в которых 2 человека погибли, 27 получили ранения.

Фото управления ГИБДД по Челябинской области.