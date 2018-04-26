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«Перевернутые машины на дороге поднимали тремя кранами». Огромная авария произошла под Нижним Новгородом
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«Перевернутые машины на дороге поднимали тремя кранами». Огромная авария произошла под Нижним Новгородом 

Нижегородская правда 36 минут назад
Фото: Нижегородская правда
Фото Владимира Зотова«Перевернутые машины на дороге поднимали тремя кранами». Огромная авария произошла под Нижним НовгородомГигантская пробка образовалась сегодня утром на трассе Москва-Уфа в Лысковском районе Нижегородской области. Причина затора — авария. По предварительным данным, ДТП случилось около в 6 часов утра. Владимир Зотов в социальной сети опубликовал фото с места происшествия. «Казанка в 10 километрах от Лысково в сторону Нижнего стоит наглухо. Огромная авария. Перевернутые машины на дороге, поднимают тремя кранами, бульдозеры, МЧС, в общем, все тут», — подписал снимки нижегородец.
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