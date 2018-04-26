«Перевернутые машины на дороге поднимали тремя кранами». Огромная авария произошла под Нижним Новгородом 

Фото Владимира Зотова«Перевернутые машины на дороге поднимали тремя кранами». Огромная авария произошла под Нижним НовгородомГигантская пробка образовалась сегодня утром на трассе Москва-Уфа в Лысковском районе Нижегородской области. Причина затора — авария. По предварительным данным, ДТП случилось около в 6 часов утра. Владимир Зотов в социальной сети опубликовал фото с места происшествия. «Казанка в 10 километрах от Лысково в сторону Нижнего стоит наглухо. Огромная авария. Перевернутые машины на дороге, поднимают тремя кранами, бульдозеры, МЧС, в общем, все тут», — подписал снимки нижегородец.