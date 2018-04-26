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По-другому не понимают: в Ростове пенсионерка поцарапала гвоздем машины автохамов
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По-другому не понимают: в Ростове пенсионерка поцарапала гвоздем машины автохамов 

161.ru 1 час назад
Фото: 161.ru
В Ростове пожилая женщина решила наказать водителей, бросивших машины на тротуаре на улице Руднева, 70 в Александровке. Пенсионерка гвоздем расцарапала капоты четырем из пяти припаркованных автомобилей. Запись с места происшествия выложил в социальные сети местный житель.
— Женщина поцарапала припаркованные вплотную к стене дома машины и спокойно удалилась. Теперь владельцы автомобилей пытаются ее опознать, — написал автор видео.
Парковка на тротуарах и газонах в Ростове — дело обычное. Сегодня мы опубликовали очередную «доску почета» водителей, оставляющих машины в неположенных местах.
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