По-другому не понимают: в Ростове пенсионерка поцарапала гвоздем машины автохамов

В Ростове пожилая женщина решила наказать водителей, бросивших машины на тротуаре на улице Руднева, 70 в Александровке. Пенсионерка гвоздем расцарапала капоты четырем из пяти припаркованных автомобилей. Запись с места происшествия выложил в социальные сети местный житель.

— Женщина поцарапала припаркованные вплотную к стене дома машины и спокойно удалилась. Теперь владельцы автомобилей пытаются ее опознать, — написал автор видео.

Парковка на тротуарах и газонах в Ростове — дело обычное. Сегодня мы опубликовали очередную «доску почета» водителей, оставляющих машины в неположенных местах.