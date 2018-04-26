Иномарку за 6 млн рублей угнали в Красногорске

Mercedes стоимостью 6 миллионов рублей угнали с неохраняемой стоянки в Красногорске. Об этом «360» сообщили в пресс‐службе регионального МВД

Инцидент произошел 25 апреля. С заявлением об угоне в правоохранительные органы обратился зять владелицы авто. В данный момент оперативники проводят розыскные мероприятия, устанавливают обстоятельства и свидетелей происшествия.

На днях сообщалось об угоне иномарки Jaguar в Краснодаре. Там автовор подошел к делу с выдумкой. Для того, чтобы осуществить угон, он заказал эвакуатор, привез машину в свой гараж, а через пару дней пригнал ее на станцию техобслуживания, чтобы отремонтировать двигатель для дальнейшего пользования.

В Санкт‐Петербурге депутаты разработали законопроект, который приравнивает угон автомобиля к краже. Таким образом, исключается двойная трактовка преступления, когда злоумышленники, не успевшие продать угнанную машину, получали более мягкое наказание и привлекались не по статье «Кража», а по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».