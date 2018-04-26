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Старшеклассницу из Люберец нашли мертвой в доме подруги
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Старшеклассницу из Люберец нашли мертвой в доме подруги 

360tv.ru 25 минут назад
В Люберцах обнаружили тело учащейся восьмого класса. Девушка пришла в гости к своей подруге и домой уже не вернулась, сообщил «360» источник в правоохранительных органах.
Как удалось выяснить, 15-летняя школьница 25 апреля решила навестить знакомую. Придя к ней, девочка почувствовала себя плохо и потеряла сознание.
Приехавшая на место происшествия скорость констатировала смерть подростка.
На теле девушки отсутствовали следы насильственной смерти.
Полиция проводит проверку по факту случившегося.
Во Владивостоке молодой человек из ревности застрелил свою девушку из ружья. Он перегородил ей дорогу на своей машине и выстрелил несчастной в голову. После этого юноша покончил с собой.
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