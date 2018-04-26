15-летний скутерист попал в больницу после ДТП с «Рено» во Взморье 

15-летний водитель скутера попал в больницу после столкновения с «Рено Лагуна». Авария произошла утром 26 апреля в поселке Взморье Светловского округа.
По предварительным данным, мальчишка на скутере не уступил дорогу автомобилю и врезался в него. Юный водитель мало того, что не имел водительских прав, так и еще и ехал без защитного шлема. Его с различными травмами госпитализировали в больницу.
«В период предстоящих праздников и каникул необходимо особенно пристально следить за детьми, исключить возможность их доступа к ключам от автомобилей и мотоциклов, запретить управление скутерами без соответствующего на то права и навыков вождения», — предупреждают в Госавтоинспекции.