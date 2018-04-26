15-летний скутерист попал в больницу после ДТП с «Рено» во Взморье

15-летний водитель скутера попал в больницу после столкновения с « Рено Лагуна». Авария произошла утром 26 апреля в поселке Взморье Светловского округа.

По предварительным данным, мальчишка на скутере не уступил дорогу автомобилю и врезался в него. Юный водитель мало того, что не имел водительских прав, так и еще и ехал без защитного шлема. Его с различными травмами госпитализировали в больницу.