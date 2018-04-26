«Огромная авария»: две фуры и внедорожник столкнулись в Лысковском районе

Об аварии стало известно утром 25 апреля.

— Казанка в 10 километрах от Лыскова в сторону Нижнего стоит наглухо, — написал в соцсети Владимир Зотов . — Огромная авария. Перевернутые машины на дороге, поднимают тремя кранами, бульдозеры, МЧС , в общем, все тут. Сколько простоим неизвестно.

Как уточнил в разговоре с NN.RU начальник отдела пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД по Нижегородской области Игорь Михайлушкин , водитель Scania выехал на полосу встречного движения. Там он столкнулся с Nissan Qashqai и еще одной Scania. Примечательно, что оба грузовика с челябинскими номерами.

В ДТП погибла женщина в возрасте около 30 лет. Предположительно, пассажирка виновника аварии. Также известно, что получили ранения водитель внедорожника и второго грузовика.

Ранее мы писали, что фура столкнула с дороги погрузчик около Дзержинска.