Страшное ДТП с двумя фурами в Лысковском районе: погибла молодая женщина (ВИДЕО)

Страшное ДТП с участием двух фур произошло рано утром 26 апреля в Лысковском районе. В массовой аварии погибла молодая женщина. По словам очевидцев, она сгорела заживо в кабине большегруза.

Как сообщили корреспонденту ИА «В городе N» в ГИБДД по Нижегородской области, трагедия случилась в 6.20 на 485-м километре трассы Москва — Уфа. 42-летний водитель грузовика «Скания» не справился с управлением и вылетел на полосу встречного движения, где столкнулся еще с одной фурой и автомобилем « Ниссан ».

Судя по кадрам, опубликованным в соцсети, от удара автомобили перевернулись на проезжей части, кабина «Скании», спровоцировавшей ДТП, загорелась.

По сведениям ГИБДД, пассажирка виновника аварии погибла на месте. На вид женщине было около 30 лет. Водителя второго большегруза «Скания», 45-летнего мужчину, госпитализировали с сочетанной травмой. 71-летний водитель «Ниссана» также попал в больницу с ушибами. Сам виновник ДТП не пострадал.

Напомним, четыре человека госпитализированы после столкновения иномарок в Лысковском районе ночью 23 апреля.

Фото и видео: vk.com