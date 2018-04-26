Ещё
На предприятии в Чехии произошла утечка фенола, пострадали 20 человек
Далее:
Читайте также:
Ещё

На предприятии в Чехии произошла утечка фенола, пострадали 20 человек 

РИА Новости 2 часа назад
ПРАГА, 26 апр — РИА Новости. Токсичное вещество фенол вытекло из цистерны на предприятии Chemotex в городе Дечин на северо-западе Чехии в четверг, в результате чего пострадали 20 человек, двое из которых находятся в критическом состоянии, сообщил журналистам представитель службы пожарной охраны Лукаш Марван.
"Пострадали работники предприятия, на котором занято около 90 человек. Производственные работы остановлены. Все раненые развезены по больницам ближайших городов. Пострадавшие или невольно вошли в контакт с фенолом, или надышались его парами", — сообщил Марван.
По его словам, в ликвидации последствий аварии заняты представители всех спасательных служб Дечина, а также из соседних районов.
РИА Новости: последние новости
КС решит, как признавать нетрезвыми сбежавших с места ДТП водителей В Перми грузовой поезд врезался в трактор Техосмотр автобусов вернется под контроль ГИБДД
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Казахстан закрыл границу с Россией81
Бензин будет дорожать каждую неделю2
Ford откажется от «легковушек»
ГЛОНАСС ослеп?
Bosch развенчала миф о «смерти дизеля»
Видео
00:48
КамАЗ в Москве раздавил две легковушки
ДТП
00:48
В Монако представили российский спорткар
Автоновости
01:49
УАЗик протестировали на бездорожье в США
Тест-драйвы
02:00
На глазах у G7: грузовик переехал пешеходов
ДТП Статьи
00:57
Непредсказуемая «Нива» поставила водителя в тупик
ДТП
00:45
На трассу в Таиланде упала неизвестная конструкция
ДТП
01:40
Выезд Jeep на дорогу обернулся дракой
ДТП
01:15
Новый Арбат ушел под землю
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:17
Россиянин выбросил кота из окна на соседский Infiniti
Автоновости
05:56
Россияне отказываются от ОСАГО
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение