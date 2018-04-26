Петербургские полицейские нашли трупы в двух разных машинах 

25 апреля в Санкт‐Петербурге сотрудники правопорядка направили в морг два трупа, которые были обнаружены в разных автомобилях в центре города. Об этом сообщило ИА Nation News.
57-летнего
петербуржца нашли в Перекупном переулке в машине Хендай Солярис. Труп
54-летнего
гражданина Татарстана обнаружили на улице Растрелли в автомобиле Фольксваген Пассат.
В марте волгоградские следователи завели уголовное дело на местную жительницу. Она задушила своего
9-месячного
ребенка, а тело выбросила в мусорный бак.