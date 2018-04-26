Петербургские полицейские нашли трупы в двух разных машинах

25 апреля в Санкт‐Петербурге сотрудники правопорядка направили в морг два трупа, которые были обнаружены в разных автомобилях в центре города. Об этом сообщило ИА Nation News.

57-летнего

петербуржца нашли в Перекупном переулке в машине Хендай Солярис. Труп

54-летнего

гражданина Татарстана обнаружили на улице Растрелли в автомобиле Фольксваген Пассат.

В марте волгоградские следователи завели уголовное дело на местную жительницу. Она задушила своего

9-месячного

ребенка, а тело выбросила в мусорный бак.