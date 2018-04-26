Ещё
Больше сотни пассажиров сняли с электрички: контролёр нашёл коробку с котятами
Далее:
Читайте также:
Ещё

Больше сотни пассажиров сняли с электрички: контролёр нашёл коробку с котятами 

ngs.ru 1 час назад
Фото: ngs.ru
Днём 26 апреля на станции Новосибирск-Южный эвакуировали пассажиров электрички — в полицию поступило сообщение о подозрительном бесхозном объекте.
«Это было около 13:55. В первом вагоне под скамейкой электропоезда Новосибирск — Сокур обнаружили бесхозную коробку. В целях безопасности всех эвакуировали и посадили на другую электричку. А в бесхозной коробке оказалось пять котят», — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе УТ МВД на транспорте по СФО.
По информации полиции, на месте работала следственно-оперативная группа с собакой.
«Животные будут переданы в Новосибирский центр по проблемам домашних животных», — пояснили в УТ МВД на транспорте по СФО.
В пресс-службе ЗСЖД пояснили, что в электропоезде находилось 166 человек, а бесхозную коробку заметил контролёр.
«Для доставки пассажиров к месту следования со станции Новосибирск-Главный направлен резервный состав, который прибыл на станцию Новосибирск-Южный в 10:37 (мск). Электропоезд продолжил следование с задержкой 46 минут. На движение других поездов инцидент не повлиял», — рассказали в пресс-службе ЗСЖД.
Вечером 2 апреля станцию метро «Речной вокзал» оцепили из-за неопознанной сумки: одна из посетительниц забыла на станции пакет с вещами.
ngs.ru: последние новости
Мужчину вынесли из вагона метро на «Берёзовой роще» На Ватутина погасли светофоры: собралась пробка Лучше объехать: власти объявили о ремонте дороги на перекрёстке в центре Новосибирска
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Казахстан закрыл границу с Россией81
Бензин будет дорожать каждую неделю2
Ford откажется от «легковушек»
ГЛОНАСС ослеп?
Bosch развенчала миф о «смерти дизеля»
Видео
00:48
КамАЗ в Москве раздавил две легковушки
ДТП
00:48
В Монако представили российский спорткар
Автоновости
01:49
УАЗик протестировали на бездорожье в США
Тест-драйвы
02:00
На глазах у G7: грузовик переехал пешеходов
ДТП Статьи
00:57
Непредсказуемая «Нива» поставила водителя в тупик
ДТП
00:45
На трассу в Таиланде упала неизвестная конструкция
ДТП
01:40
Выезд Jeep на дорогу обернулся дракой
ДТП
01:15
Новый Арбат ушел под землю
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:17
Россиянин выбросил кота из окна на соседский Infiniti
Автоновости
05:56
Россияне отказываются от ОСАГО
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение