Ещё
Пьяный водитель иномарки устроил ДТП на «встречке» в Балахне
Далее:
Читайте также:
Ещё

Пьяный водитель иномарки устроил ДТП на «встречке» в Балахне 

Newsroom24 1 час назад
Фото: Newsroom24
Пьяный водитель иномарки устроил ДТП в Балахне, сообщает отдел по пропаганде безопасности дорожного движения и организационно-аналитической работе УГИБДД ГУ МВД РФ по Нижегородской области.
ДТП произошло в половине десятого вечера 25 апреля на улице Свердлова. Мужчина 1984 г.р. (водительский стаж 15 лет), управляя в состоянии алкогольного опьянения автомобилем «Мазда», выехал на встречную полосу и совершил столкновение с автомобилем «ГАЗ-31105».
В результате ДТП пострадал водитель отечественного автомобиля — мужчина 1961 г.р. Он получил ушибы. Медпомощь была оказана пострадавшему на мете происшествия.
Newsroom24: последние новости
Mercedes насмерть сбил женщину в Володарском районе Пьяный водитель без прав устроил ДТП в Канавинском районе Отлетевшая от «КамАЗа» рессора ранила автомобилистку в Арзамасе
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Казахстан закрыл границу с Россией81
Бензин будет дорожать каждую неделю2
Ford откажется от «легковушек»
ГЛОНАСС ослеп?
Bosch развенчала миф о «смерти дизеля»
Видео
00:48
КамАЗ в Москве раздавил две легковушки
ДТП
00:48
В Монако представили российский спорткар
Автоновости
01:49
УАЗик протестировали на бездорожье в США
Тест-драйвы
02:00
На глазах у G7: грузовик переехал пешеходов
ДТП Статьи
00:57
Непредсказуемая «Нива» поставила водителя в тупик
ДТП
00:45
На трассу в Таиланде упала неизвестная конструкция
ДТП
01:40
Выезд Jeep на дорогу обернулся дракой
ДТП
01:15
Новый Арбат ушел под землю
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:17
Россиянин выбросил кота из окна на соседский Infiniti
Автоновости
05:56
Россияне отказываются от ОСАГО
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение