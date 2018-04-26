Пьяный водитель иномарки устроил ДТП на «встречке» в Балахне

Пьяный водитель иномарки устроил ДТП в Балахне, сообщает отдел по пропаганде безопасности дорожного движения и организационно-аналитической работе УГИБДД ГУ МВД РФ по Нижегородской области.

ДТП произошло в половине десятого вечера 25 апреля на улице Свердлова. Мужчина 1984 г.р. (водительский стаж 15 лет), управляя в состоянии алкогольного опьянения автомобилем « Мазда », выехал на встречную полосу и совершил столкновение с автомобилем «ГАЗ-31105».

В результате ДТП пострадал водитель отечественного автомобиля — мужчина 1961 г.р. Он получил ушибы. Медпомощь была оказана пострадавшему на мете происшествия.