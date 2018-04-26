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В мегаполисе случилось две автоаварии с участием троллейбусов
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В мегаполисе случилось две автоаварии с участием троллейбусов 

АиФ-Новосибирск 1 час назад
Фото: АиФ-Новосибирск
На правом берегу столицы Сибири сегодня, 26 апреля, произошло два дорожно-транспортных происшествия с участием троллейбусов. Об этом сообщает Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54».
В одном из происшествий водитель троллейбуса оказался виновником происшествия, в другом — нет. Сегодня, 26 апреля, в Октябрьском районе мегаполиса произошло две аварии с участием троллейбусов. Утром на улице Бориса Богаткова, неподалеку от перекрестка с улицей Красина водитель за рулем иномарки Hyundai Solaris собрался делать разворот. При этом, автовладелец не заметил приближающийся к нему автобус. В свою очередь, водитель троллейбуса повернул транспортное средство на обочину и, переехав через бордюр, застрял в земле.
Второе происшествие с участием электротранспорта произошло на перекрестке улиц Кирова и Никитина в Октябрьском районе Новосибирска. Там троллейбус совершил столкновение с иномаркой Subaru Forester. Из-за столкновения у автомобиля повредился правый борт.
О пострадавших в обоих автоавариях ничего не известно.
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