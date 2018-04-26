Неизвестные избили пьяного мужчину в парке на западе Москвы

Мужчину госпитализировали в больницу после драки с неизвестными в парке на улице Богданова на западе столицы, сообщил РИАМО в четверг представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Москве.

По его словам, в больницу доставили 30-летнего безработного мужчину с телесными повреждениями, в состоянии алкогольного опьянения. Пациента поместили в реанимацию.

«Установлено, что телесные повреждения он получил во время ссоры с неизвестными в парке по улице Богданова. По данному факту возбудили уголовное дело», — сказал собеседник агентства.