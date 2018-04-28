Юноша ранил в грудь мужчину в Наро‑Фоминске в ходе пьяной ссоры

Пьяная ссора между 18-летним парнем и мужчиной в Наро-Фоминском городском округе закончилась поножовщиной, последнего доставили в больницу с ранением груди, сообщил РИАМО в субботу сотрудник пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

В городском округе Наро-Фоминск, село Каменское, улица Центральная бригадой скорой помощи в больницу был доставлен и госпитализирован с ножевым ранением грудной клетки мужчина 1997 года рождения.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий за совершенное преступление установлен и доставлен в следственной отдел 18-летний юноша. Преступление совершено после совместного распития спиртных напитков, в ссоре», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что по данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан.