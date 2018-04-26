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В Тольятти начата проверка по факту падения ребенка с эскалатора в ТРЦ «Аэрохол»
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В Тольятти начата проверка по факту падения ребенка с эскалатора в ТРЦ «Аэрохол» 

Волга Ньюс 1 час назад
Как пояснила Тамара Лысова, инцидент в ТРЦ «Аэрохол» произошел 25 апреля примерно в 20:15.
По предварительным данным, мальчик находился в торговом центре вместе с мамой и сестрой. В момент, когда женщина с дочерью свернула в один из магазинов на втором этаже, ее сын зашел на эскалатор, ведущий на третий этаж. Там он зацепился элементом одежды за какой-то предмет и поехал вверх. Возле третьего этажа мальчику удалось отцепиться, после чего он перевалился через ограждение и упал, получив травмы.
Затем пострадавшего увезли на «скорой» в больницу с подозрением на перелом бедра, где был госпитализирован.
"По факту получения ребенком травмы полицейскими проводится проверка, которая находится на контроле прокуратуры Центрального района Тольятти, — пояснила Тамара Лысова. — Кроме того, в связи со случившимся прокуратурой начата проверка в отношении должностных лиц ТРЦ «Аэрохол». По результатам проверок будут приняты соответствующие решения".
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