В Тольятти начата проверка по факту падения ребенка с эскалатора в ТРЦ «Аэрохол»

Как пояснила Тамара Лысова, инцидент в ТРЦ «Аэрохол» произошел 25 апреля примерно в 20:15.

По предварительным данным, мальчик находился в торговом центре вместе с мамой и сестрой. В момент, когда женщина с дочерью свернула в один из магазинов на втором этаже, ее сын зашел на эскалатор, ведущий на третий этаж. Там он зацепился элементом одежды за какой-то предмет и поехал вверх. Возле третьего этажа мальчику удалось отцепиться, после чего он перевалился через ограждение и упал, получив травмы.

Затем пострадавшего увезли на «скорой» в больницу с подозрением на перелом бедра, где был госпитализирован.