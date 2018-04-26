В Челябинске водители маршруток объявили забастовку

Днём 26 апреля водители маршруток № 86 объявили забастовку. Около 20 машин выстроились на дороге в районе остановки «Мехколонна». В управлении транспорта пригрозили перевозчику расторжением контракта.

Как сообщили челябинцы в социальных сетях, акция началась около 12 часов.

— Дочь поехала в ЮургГУ, но 86-ю маршрутку не дождалась. Говорит, у них забастовка, и они не ходят, — написала Екатерина Джураева. — Пришлось добираться с пересадками. В управление транспорта тоже поступило несколько жалоб на нестабильную работу маршрута.

— Мы промониторили ситуацию и выявили, что маршрут работает с увеличенными интервалами до 40 минут, это нарушение условий договора. Кроме того, на конечной остановке «Мехколонна» скопилось более 20 машин данного маршрута, — уточнили в ведомстве. — Поскольку перевозчик не способен обеспечить стабильную работу маршрута, управление транспорта рассмотрит вопрос о расторжении с ним договора.

Выяснить причины забастовки пока не удалось — телефоны компании «Автолига», которая обслуживает маршрут, не отвечают.

В управлении транспорта напомнили, что челябинцы могут воспользоваться альтернативными маршрутами. В частности, от ЮУрГУ до «Мехколонны» можно доехать на автобусе № 2. В случае необходимости ООО «ЧелябГЭТ» готово вывести дополнительные машины. В микрорайон «Чурилово» можно добраться маршрутами частных перевозчиков № 20, 34, 62 или муниципальным автобусом № 34.