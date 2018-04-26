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В ишимском лесу водитель квадроцикла погиб в попытке заехать на горку
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В ишимском лесу водитель квадроцикла погиб в попытке заехать на горку 

72.ru 1 час назад
Фото: 72.ru
Накануне, 25 апреля, в лесу в Ишимском районе погиб молодой мужчина. Он ехал вместе с товарищем на квадроцикле, но по пути перевернулся.
— По предварительным данным, мужчина 1992 года рождения начал забираться в горку, но никак не мог это сделать. В итоге пассажир слез, а водитель продолжал предпринимать попытки. В результате квадроцикл перевернулся в кювет, а мужчина, который сидел за рулем, получил травмы, несовместимые с жизнью, — прокомментировала Анжела Борисова, начальник отдела пропаганды ГИБДД по Тюменской области.
Сейчас, как пояснили в ведомстве, обстоятельства случившегося еще устанавливаются.
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