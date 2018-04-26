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В Волгограде по вине девушки-водителя Lifan влетел в столб: 2 пострадали
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В Волгограде по вине девушки-водителя Lifan влетел в столб: 2 пострадали 

ria34.ru 1 час назад
Фото: ria34.ru
В Центральном районе Волгограда по вине девушки-водителя на KIA Rio произошло ДТП, в результате которого иномарка Lifan влетела в фонарный столб.
Как сообщили РИА34 в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, авария произошла накануне днем на улице Глубокоовражной.
— 27-летняя водитель, двигаясь со стороны улицы Ростовской в сторону Краснознаменской, при повороте налево врезалась в двигавшийся во встречном направлении «Лифан» под управлением 32-летнего мужчины, — пояснили РИА34 в пресс-службе региональной полиции. — После этого Lifan отбросило на световую опору.
Различные травмы получили водитель и 27-летняя пассажирка «Лифана», пострадавших с различными травмами госпитализировали. Виновница аварии отделалась ушибами.
По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства.
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