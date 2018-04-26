На Леоновском шоссе в Балашихе сгорел автобус

В четверг утром на Леоновском шоссе в подмосковной Балашихе загорелся автобус, пострадавших в результате происшествия нет, сообщает РИАМО

Пожар произошел около 5:45 в четверг утром рядом с остановкой РГАЗУ. Очевидцы происшествия выложили в соцсети видео пожара, на нем видно, что огонь охватил большую часть автобуса.

"Сегодня утром (26 апреля — ред.) на Леоновском шоссе загорелся автобус. Водитель сначала пытался потушить его своими силами и не сразу вызвал пожарный расчет, поэтому изнутри автобус выгорел полностью. Пострадавших нет", — сказал представитель «Мособлпожспаса».

В тушении пожара были задействованы два пожарных расчета.