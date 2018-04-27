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Пожарные ликвидировали возгорание мусора в промзоне в Балашихе
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Пожарные ликвидировали возгорание мусора в промзоне в Балашихе 

Агентство «Москва» 11 часов назад
Фото: MosDay.ru
Возгорание мусора в промзоне Балашихинского литейно-механического завода ликвидировано. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Московской области.
«Ликвидировано возгорание мусора на открытой площадке на шоссе Энтузиастов, в районе д. 4 на территории расположенного рядом Балашихинского литейно-механического завода. Пострадавших нет», — говорится в сообщении.
Ранее в пресс-службе сообщили Агентству «Москва», что возгорание мусора происходило на площади 100 кв. м. Часть территории указанного завода является законсервированной. Эвакуация 30 работников из действующей части завода не производилась. «Повреждений зданий, сооружений нет», — подчеркнули в ведомстве, отметив, что к тушению пожара было привлечено 47 человек и 12 единиц техники.
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