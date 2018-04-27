Пожарные ликвидировали возгорание мусора в промзоне в Балашихе

Возгорание мусора в промзоне Балашихинского литейно-механического завода ликвидировано. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Московской области.

«Ликвидировано возгорание мусора на открытой площадке на шоссе Энтузиастов, в районе д. 4 на территории расположенного рядом Балашихинского литейно-механического завода. Пострадавших нет», — говорится в сообщении.