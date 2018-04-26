Пожарные локализовали возгорание мусора на площади 100 кв. м в промзоне в Балашихе

Пожарные локализовали возгорание на площади 100 кв. м в промзоне Балашихинского литейно-механического завода. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Московской области.

«Возгорание мусора на открытой площадке в районе д. 4 на шоссе Энтузиастов локализовано на площади 100 кв. м», — сказал собеседник агентства.