Пожарные локализовали возгорание мусора на площади 100 кв. м в промзоне в Балашихе 

Пожарные локализовали возгорание на площади 100 кв. м в промзоне Балашихинского литейно-механического завода. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Московской области.
«Возгорание мусора на открытой площадке в районе д. 4 на шоссе Энтузиастов локализовано на площади 100 кв. м», — сказал собеседник агентства.
Ранее в пресс-службе ведомства Агентству «Москва» сообщили о возгорании мусора по указанному адресу. По данным из открытых источников, по этому адресу находится промзона, рядом с которой расположена авиационная корпорация «Рубин».